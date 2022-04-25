أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25-4-2022

تباين ملحوظ شهدته أسعار العملات اليوم، بين الدولار والدينار واليورو، وغيرها، إذ تلقى العملات المختلفة، اهتمام الكثيرين، خاصة في ظل التذبذب الذي يحدث عالميا نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي إطار ما تقدمه «الوطن» لقرائها من خدمات على مدار الساعة، نستعرض في السطور التالية، أسعار العملات في بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.05 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري سعر 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 23.91 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.91 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه للشراء، و5.42 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء.

كما سجل اليورو في بنك مصر 19.98 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.86 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.