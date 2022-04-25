وزير الزراعة يتفقد صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي في قها

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوى بمدينة قها، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في بداية زيارته اليوم، لتفقد بعض المشروعات الزراعية في محافظة القليوبية.

إنتاج التقاوي محليا

وقال القصير، إنّ الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي، تلقى اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي، من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية، موضحا أنّ البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد.

البرنامج القومي لإنتاج التقاوي

وأشار إلى أنّه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار القصير، كما أشاد بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية، والمسؤولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي

ووجّه ببذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التغطية من تقاوي الخضر، التي لدينا فيها عجزا كبيرا، موضحا أنّنا حاليا ننتج نحو 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية، مؤكدا أنّ الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية، التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ومن ناحيته، رحب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية، ما يؤكد أنّ الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية.

الأمن الغذائي

واشار إلى أنّ القليوبية تتميز بأنّ فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة، سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجني، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

حضر الجولة، الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، والدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، والدكتور وهبة الجزار، المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.