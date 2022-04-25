الأورمان توزع 1000 كرتونة رمضان على الأسر الأولي بالرعاية بقرى مطروح

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع ألف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية غرب مرسي مطروح في قرى أبو سطيل والزويده وشماس بمركز ومدينة سيدي براني، وقرية المثانى بمركز النجيله، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

دعم المواطنين لحياة كريمة

وأكدت فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

دعم الأرامل والمطلقات بمطروح

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأوضح أن المحافظات الحدودية تحظى باهتمام كبير من قبل الجمعية ولها نصيب الأسد من المشروعات الخيرية نظراً لبعدها عن العاصمة وتكون في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات، إضافة إلى الكم الهائل من المشروعات التنموية التي تنظمها الأورمان بقرى ونجوع تلك المحافظات.

ووجه شعبان الشكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك لتسهيل عمل الجمعية حتى يتم تقديم أفضل الخدمات للبسطاء وغير القادرين، لافتا إلى أن التكافل والتضامن من أساسيات المجتمع المصرى، وأن مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان، الأمر الذى يسهم فى تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع.