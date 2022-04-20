الأورمان تطلق قوافل طبية للكشف على مرضى العيون مجانا.. «عمر بيت يتيم»

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وتحت رعاية المحافظين تنظيم عدد من القوافل الطبية للكشف على مرضى العيون من غير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة ضمن مبادرة «عمّر بيت يتيم».

القوافل الطبية تضم عدد كبير من أطباء العيون

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القوافل الطبية ستشمل عدد كبير من أطباء وأساتذة جراحات العيون، وسيتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية مجانا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله بكل قرى محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان - البحيرة - الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - الوادي الجديد - مطروح».

خدمات طبية مميزة لغير القادرين في القرى والنجوع

وأوضح «شعبان» أن تنظيم القوافل العلاجية لخدمة غير القادرين من مرضى العيون في المحافظات يأتي فى إطار سعي الجمعية الدؤوب إلى الوصول إلى مرضى العيون غير القادرين في قراهم ونجوعهم في أقاصي مصر، وتقديم خدمات طبية مميزة لهم على أيدي أفضل الكفاءات العلمية المصرية المتخصصة في طب العيون، وبالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج العيون في مصر بهدف مساعدة المرضى في اجتياز حاجز مرض العيون واستكمال حياتهم بشكل أفضل، بما يمكّن بعضهم من معاودة العمل والدراسة ورعاية أسرهم بعد أن حرمهم مرض العيون من ذلك.

وأشار «شعبان» أن الجمعية دعمت هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم، واستكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى العيون غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا.