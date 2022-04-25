عبدالرحمن مجدي يوقع على عقود انضمامه للزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع عبدالرحمن مجدي، جناح فريق الإسماعيلي، خلال الساعات الماضية، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء لـ«الوطن سبورت»، أنّ هناك جلسة تمت خلال الساعات الماضية بين أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، ومرتضى منصور رئيس النادي مع عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، الذي وقع على عقود انضمامه بالفعل.

ومن المقرر أن يفتح الزمالك باب التفاوض الرسمي مع مجلس إدارة الإسماعيلي خلال الفترة المُقبلة، للتعاقد بشكل رسمي مع اللاعب لدعم صفوف القلعة البيضاء.

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