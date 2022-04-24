مهاجم أولمبيك آسفي المغربي على رادار الزمالك

دخل المغربي حمزة خابا مهاجم أولمبيك آسفي، دائرة اهتمامات مجلس إدارة نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

ويبحث مسؤولو الزمالك عن التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر خلال الميركاتو الصيفي، وقبل بداية الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق سعيا لتحقيق البطولات المحلية والقارية.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ«الوطن سبورت»، عن أن أحد وكلاء اللاعبين عرض حمزة خابا، لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع بداية الموسم المُقبل، ويبلغ اللاعب 26 عاما ولعب تحت قيادة فنية لطارق مصطفى مدرب الزمالك السابق، الذي تولى تدريب الفريق المغربي خلال الفترة الماضية.

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