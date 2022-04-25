كيفية حذف التطبيقات الضارة من على هاتفك.. «بتسرق الرصيد بدون علمك»

إذا كنت تعاني من نفاد رصيدك دون الاستفادة منه، فعليك التأكد من أن هاتفك لا يحمل أي تطبيقات تجسسية تسرق الرصيد دون علمك، ويمكن اكتشاف ذلك بخطوات بسيطة عبر كود موحد أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن هناك بعض التطبيقات التي من الممكن أن تستنفد رصيد العميل دون علمه، منها مثلاً تطبيقات المسابقات التي تتطلب وجود رصيد داخل هاتفك، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر كودًا موحدًا لمعرفة التطبيقات والمسابقات التي يمكن أن تكون سببًا في نفاد الرصيد وإلغاء الاشتراك بها فورًا.

الكود الموحد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأضاف «خالد» أن هذا الكود هو *155#، وبمجرد طلب هذا الكود على الهاتف لأي شركة اتصالات أنت تابع لها، يوضح لك الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، التي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه يمكن أن يكون الهاتف مخترقًا، ويمكن معرفة ذلك عبر ظهور إعلانات مستمرة على شاشة الهاتف، إو اغلاق الهاتف بشكل مفاجئ، أو نفاد البطارية سريعًا، موضحًا في حديثه لـ«الوطن» أن هذه علامات تدل على أن الهاتف يحتوي على فيروس قد يكون سببًا في نفاد الرصيد وباقة الإنترنت.

كيفية حذف التطبيقات غير المستخدمة من على الهاتف

وطالب «خالد» بحذف التطبيقات غير المستخدمة فورًا، وعدم تحميل تطبيقات مجانية، حيث يتم إلغاء التطبيقات المثبّتة على هاتفك عبر الضغط في أعلى يسار الشاشة، ثم الضغط على رمز الملف الشخصي، والضغط على إدارة التطبيقات والأجهزة، وبعد ذلك الضغط على اسم التطبيق الذي تريد حذفه، ثم اختيار إلغاء التثبيت.