«تنظيم الاتصالات»: المصريون يشاهدون المسلسلات بمعدل 12.9 مليون ساعة يوميا

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، وبمقارنتها بالفترة نفسها من رمضان 2021، وتبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.

وتباين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم في رمضان 2022 مقارنًة برمضان 2021 كما يلي:

17 مليون صانع فيديو قصير

مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية / صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، بلغ عدد المستخدمين 17 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 3.5 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 158% مقارنًة برمضان 2021.2.

15 مليون مستخدم البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 11.6 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 132% مقارنًة برمضان 2021.3.

15 مليون مستخدم بحث في الخرائط

بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل (Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 131 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة برمضان 2021.4.

مشاهدة محتوى ترفيهي

مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت، وبلغ عدد المشاهدين 33 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 12.9 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 76% مقارنًة برمضان 2021.5.

التسوق الإلكتروني

التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل أمازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 10 مليون، وعدد زيارات التسوق 181 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 47% مقارنًة برمضان 2021.6.

تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى

تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 41 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3.2 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 23% مقارنًة برمضان 2021.7.

منصات التواصل الاجتماعي

منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 1.8 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2021.8.

محركات البحث

محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 2.3 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 19% مقارنًة برمضان 2021.9.

ألعاب إلكترونية

ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 19 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 297 ألف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 19% مقارنة برمضان 2021.10.

الدردشة الإلكترونية

الدردشة الإلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 25 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 520.6 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنًة برمضان 2021.11.

بث فيديو مباشر

بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 37 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 1800 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 9% مقارنًة برمضان 2021.12.

اجتماعات عن بعد

اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1.9 مليون مستخدم، وعدد الساعات 135.3 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 2% مقارنًة برمضان 2021.