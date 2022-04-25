الجمهور يشيد بمشهد وفاة جدة أحمد داود في سوتس بالعربي: خلتنا نعيط

صنع الفنان أحمد داود حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد مشهد وفاة جدته أمس في الحلقة الـ23 من مسلسل «سوتس بالعربي»، حيث حصل على إشادات من الجمهور.

إشادة الجمهور بأداء أحمد داود بمسلسل سوتس بالعربي

نشر الفنان أحمد داود عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مشهدًا من حلقة أمس، وأشاد الجمهور به وكتبوا في التعليقات: «بكيتنا معاك»، «خلتني أعيط النهارده بسببك، خلتني أحط نفسي في نفس الإحساس ده مكانك، بجد برافو عليك»، «مشهد وفاة جدته في المسلسل فكرني بوفاة جدتي، وكأنه كان قدامي، كنت مصدوم ومش مصدق خصوصاً أنها كانت قريبة مني جداً وماكنتش شفتها قبلها بفترة طويلة، وللأسف ماكنتش جنبها ربنا يرحمها ويسكنها الجنة».

أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل سوتس بالعربي

جاء ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل سوتس بالعربي، وفاة جدة آدم منصور الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، حيث ذهبت له جدته صباحاً في العمل لتودعه، ثم تفاجأ بخبر وفاتها، وأثر مشهد الوداع في عدد من المشاهدين بصورة كبيرة.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

المسلسل من بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.