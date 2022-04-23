أحمد داوود وعلا رشدي بعد القفز في «نجوم السماء»: الله عليكِ يا مصر من فوق

حل الفنان أحمد داوود، وزوجته الفنانة علا رشدي، ضيفين على برنامج «نجوم السماء»، على القناة الأولى، حيث قفزا من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة.

واتصلا بالإعلامية إنجي علي، وأخبراها بأنهما يرتديان بدلة سكاي دايفينج، قبل القفز بالطائرة، وأوصتها علا رشدي بابنيها، بطريقة ساخرة، في إشارة منها إلى خوفها من التجربة، وسألتها إنجي قائلةً: «أنتِ تجرأتِ كده ازاي؟!».

وردت عليها علا رشدي: «من فضلك متقوليش عليّ كده، أنا حسيت إني عاوزة أواجه خوفي»، لترد عليها إنجي علي ساخرة منها: «ده أنتِ بتتعالجي بقى .. لا إله إلا الله».

علا رشدي تعاني من فوبيا الأماكن العالية

وأكد أحمد داوود، أن زوجته مصابة بفوبيا الأماكن العالية، وقفز الاثنان بالمظلة، وأكدت الإعلامية هالة رشدي، أنها فعلت أكثر شيء مخيف في حياتها: «أنا مش مصدقة، تحيا مصر، يوم خطير يا جماعة»، أما زوجها، فكان يصرخ فرحًا، وقال: «الله يا رب، الحمد لله، الله عليكِ يا مصر من فوق».

ومازح الفنان أحمد داوود زوجته قائلًا: «قصدت إنها تنزل الأول عشان متخافش، وبعدين لما نزلت جات لي حالة كده واتبسطت».

نهاية الحلقة

وفي نهاية الحلقة، عرض الفنانان، تسجيل صوتي للفنانة علا رشدي، قبل أن تقفز بالمظلة، وقالت فيه: «أنا متحمسة إني أعمل سكاي دايفينج من بورسعيد، خايف جدًا وقلقانة وعاوزة أكسر الخوف اللي جوايا وأعمل حاجة معملتهاش قبل كده»، أما زوجها فقال: «أنا متحمس جدًا وحاسس إني هتبسط وإني هشجع الناس يعملوها كتير بعد كده».