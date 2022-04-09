أحمد داوود ينقذ صديقه من الموت في الحلقة السابعة من سوتس بالعربي

في الوقت الذي يحاول فيه آدم منصور ويقوم بدوره أحمد داوود، إثبات نفسه داخل مكتب المحاماة، ورطه صديقه مروان، في قضاياه لينقذه آدم مرتين، وذلك ضمن الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي، فبجانب دفعه للكفالة بعد حبسه، أنقذه مرة أخرى من الموت على يد عصابة تجارة المخدرات بمساعدة زين ثابت ويقوم بدوره آسر ياسين.

الحلقة السابعة من سوتس بالعربي

وكما ضمت الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي تمكن آدم بالتعاون مع زين، من إقناع سارة وتجسدها ليلى عز العرب، وهي صاحبة ماركة ملابس شهيرة، بالتخلي عن رغبتها في تصفية جميع أملاكها والعودة إلى العمل مرة أخرى، وتلقّى آدم بدلة هديّة من سارة لتشكره على عمله معها.

مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك داود في بطولة سوتس كل من آسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد.

ترجمة مسلسل سوتس بالعربي

ومن المقرر أن يتم ترجمة مسلسل سوتس بالعربي إلى أكثر من لغة أجنبية وعرضها على أكثر من منصة عالمية، كما قال منتج العمل المنتج طارق الجنايني في بوست كتبه على «فيس بوك».