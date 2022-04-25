هل الجامعات إجازة غدًا في مصر؟ التعليم العالي تجيب

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بمختلف المحافظات انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات غدًا دون تأجيل أو تعطيل أو مشاكل، موضحين أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أن العمل منتظم بكافة الكليات و كذلك العمل والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني .

هل الجامعات إجازة غدًا في مصر؟! رؤساؤها يوضحون

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل غدًا الثلاثاء بمختلف كليات الجامعة، نافياً ما تردد عن منح العاملين إجازة أو تعطيل للدراسة أو الامتحانات لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب مع التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تنفيذًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

هل الجامعات إجازة غدًا في مصر؟! التعليم العالي توضح

وعن سؤال: هل الكليات والجامعات إجازة غدًا في مصر؟ الذي تم طرحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من قبَل الطلاب، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات والمعاهد وفقًا للخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن التعطيل والإجازة أمر تابع للدولة المصرية وقراراتها وأن مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد الإجازات وموعدها وتوقيتها، نافيًا ما تردد عن تعطيل الدراسة غدًا بمختلف الكليات.