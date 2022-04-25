التعليم العالي تكشف تفاصيل معادلة الشهادات الأجنبية الممنوحة من الخارج

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الدكتور محمد لطيف، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي العالي لشؤون الجامعات، القواعد الجديدة بشأن إجراء المعادلات للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية من جامعات خارج مصر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تقديم جودة وخدمة تعليمية متميزة، ويحافظ على جودة ومنتج الخريج المصري.

معادلة الشهادات الأجنبية

وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل القواعد الجديدة بشأن المعادلات الأجنبية، أبرزها اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من الجامعات أو المعاهد الأجنبية قي أي مكان، التي يقع ترتيبها بعد الـ1000 جامعة في التصنيفات الدولية للجامعات، وذلك لمعادلة الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ المجلس قرر عقد الاختبار 3 مرات سنويا وبشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية حال الحاجة إليها، وفقا لما يقرره أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أن تُعقد الاختبارات في 3 جامعات «القاهرة الكبرى، الصعيد، ووجه بحري».

التعليم العالي

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنّه حال وقوع تصنيف الجامعة المانحة للشهادة من الرقم 150 لـ1000 عالميًا، سيتم الاكتفاء بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع، وحال وقوع الجامعة ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، سيتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.

ولفت إلى أنّ التعديل يشمل تصنيف الجامعات الأجنبية إلى 3 مجموعات، مؤكدا أنّ الهدف من ذلك، الارتقاء بمستوى التعليم والخريج المصري، بما يحقق التميز في التخصصات العلمية وتحقيق الشفافية، وسيتم الوقوف على مستوى الطالب الحقيقي، وهل هو مؤهل لمزاولة المهنة من عدمها.