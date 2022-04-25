الجدة تتسلم أطفال ضحية حادث الإسماعيلية.. الأب قتل الأم بسبب المخدرات

قررت نيابة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، تسليم 3 أطفال إلى جدتهم بعد مقتل الأم على يد زوجها، وإلقاء القبض عليه خلال اليومين الماضيين.

كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

التصريح بدفن جثمان الأم

وقررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تسليم جثمان الأم إلى ذويها عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان فور العثور عليه في إحدى الوحدات السكنية في قرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد.

المتهم اعتدى على زوجته بالضرب

وعثر الأهالي على الجثمان داخل منزل المجني عليها «مريم.ا»، 25 عامًا، وقالت المصادر إن المعاينة الأولية أكدت وجود اعتداء بالضرب على المجني عليها، ووجود إصابات ظاهرية في مختلف أنحاء الجسم، فقررت الشرطة إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها كان دائم الاعتداء عليها، وأنه المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة.

اختباء المتهم في الحقول

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم كان يختبئ في أماكن زراعية محاولاً الهرب خارج المدينة، إلا أن المباحث الجنائية نجحت في ضبطه قبل هروبه.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب كان يتعاطى المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على سلوكه بالسلب.