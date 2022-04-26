أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في مصر

مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك وغلق الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في ظل الاحتفالات تتجه ربات المنازل إلى تخزين اللحوم بمشتقاتها لاستخدامها في العيد، لذا يبحث الناس عن أسعار الدواجن واللحوم، اليوم الثلاثاء 26 أبريل، الموافق 25 رمضان وازداد البحث خلال الساعات الماضية أيضا تزامنا مع احتفالات اعياد شم النسيم والقيامة.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، وفقا لجولة في الأسواق، جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء فى الأسواق اليوم

تراوح سعر كيلو الدجاج الحي بين 42 و48 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر كيلو الأوراك، بين 48 و52 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيها.

فيما تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو جرام من صدور الفراخ البانيه بين 85 و95 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الدبابيس، بين 50 و65 جنيها.

ووصل سعر الكيلو الواحد من صدور الدجاج إلى 75 جنيها.

وصل سعر كيلو الدبابيس من 82 إلى 100 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدجاجة الكاملة التي يصل وزنها إلى كيلو جرام إلى نحو 77 جنيها، فيما يتراوح سعر الفيلية بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق، حسب المحافظة التي يباع فيها، إذ تراوح سعر الكتكتوت الأحمر الواحد اليوم الثلاثاء، بين 8 و12 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم الثلاثاء

ووصل سعر الكيلو من الفيلية الرومي إلى 140 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الكبدة إلى 85 جنيها.

ووصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيها.