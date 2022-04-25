«معلومات الزراعة» يحذر من دودة ثمار العنب.. تنتشر هذه الأيام

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن الفترة الحالية ستشهد بعض التقلبات المناخية التي تؤثر على محصول العنب، وتؤدي للظهور المبكر للجيل الأول من دودة ثمار العنب وخاصة في المزارع التى كانت مصابة الموسم الماضي أو المجاورة لها .

أضاف أن دودة ثمار العنب تعتبر من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب المحصول وتسبب خسائر قد تصل إلي حوالي 50%من المحصول عند الإهمال الشديد في مكافحة هذه الآفة والحشرة الكاملة عبارة عن فراشة صغيرة الحجم، الأجنحة الأمامية لها مبرقشة بمساحات بنية اللون متبادلة مع بقع معدنية اللون والجناح الخلفى لونه بنى فاتح، واليرقة التامة النضج لونها اخضر وعلى الجسم كثير من الشعيرات الدقيقة وقد يكون لونها اخضر مائلا للصفار.

أما مظاهر الإصابة بدودة "هريان" ثمار العنب فهي تبدأ مبكراً في الربيع، والجيل الأول على البراعم الزهرية يكون في نهاية مارس وأبريل ومايو، وتتميز أعراضها بوجود خيوط حريرية علي عناقيد العنب وتتواجد الدودة ظاهرة للعين ومكافحتها في هذا الحين تكون باستخدام سموم معوية أو موانع انسلاخ موصي بها في برنامج المكافحة المتكاملة والمتوافق مع اشتراطات التصدير.

تابع أن الجيل الثاني على ثمار العنب غير الناضجة تكون في نهاية أبريل ومايو وتصيب الثمار عند حجم تقريبي 4-6 مم، ومظهر الإصابة ستكون ظاهرة بتآكل معظم حبة العنب، وعلاجها يكون بموانع انسلاخ أو سموم معوية.

اما الجيل الثالث علي ثمار العنب الناضجة فيصيب العنب في مايو ويونيو، وفى هذه المرحلة تتعرض العناقيد الناضجة لأضرار بالغة سواء من الدودة أو نتيجة الأعفان الناتجة عن الجروح التي تسببها الدودة في الحبوب الناضجة، ويمكن استخدام المبيدات اللازمة لذلك كما في الطورين السابقين مع الحذر الشديد نظراً لاقتراب موعد جمع الثمار وبيعها.

أكد أنه وبصفة عامة يفضل تركيب المصائد الفرمونية والغذائية لجميع الفراشات الكاملة مع ملاحظة اختيار المبيد والمادة الفعالة المتوافقة مع اشتراطات التصدير، ومبيدات المادة الفعالة هي سبينوساد 24% بمعدل 20 سم / 100 لتر ماء ومبيدات تيفلوبنزيوروون بمعدل 50 سم/ 100 لتر ماء ومبيدات ترايفليمورون 48% بمعدل 26.5 سم / 100 لتر ماء ومبيدات ايمامكتين بنزويت بمعدل 25جم /100 لتر ماء، ومبيدات تيفلوبنزيوروون 22.8% بمعدل 10 سم / 100 لتر ماء.