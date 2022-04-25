وزير الرياضة يشهد مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس  «صور»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان «دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية» اليوم الاثنين بجامعة قناة السويس في الإسماعيلية.

وحضر المناقشة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمناقشة رسالة الماجستير بعنوان «دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية المصرية فى ضوء المعايير الأكاديمية القياسية» للباحث أحمد محمد على الديب والتى يشارك بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيساً ومناقشاً.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور كمال الدين درويش أستاذ الإدارة الرياضية والترويج ورئيس قطاع التربية الرياضية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماجد العزازي استاذ طرق التدريس والتربية العملية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس والدكتورة هناء شبيب أستاذ القياس والتقويم ووكيل كلية التربية الرياضية الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس.

كما حضرت المناقشة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور حسين السمرى رئيس قطاع التربية الرياضية والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جولة لوزير الرياضة في الإسماعيلية

ويتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدد من مراكز الشباب في مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية.

وتشمل الحولة تفقد مركز شباب الشيخ زايد ومركز شباب الإسماعيلية إضافة إلي جولة في بعض مراكز الشباب في مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية.