متى تعد نزلة البرد لدى الطفل خطيرة؟.. «التضامن» تجيب

عملت وزارة التضامن الاجتماعى على نشر العديد من الرسائل التوعوية ضمن مبادرة «وعي من أجل التنمية»، وركزت فيها على العديد من الموضوعات مثل «ختان الإناث، نربى بأمانة من غير إهانة، كلنا مصريون تنوعنا قوة وتعزيز قيم المواطنة، صحتك ثروتك أنت وأسرتك».

وأشارت «التضامن» في تقرير لها نشرته تحت شعار «صحتك ثروتك أنتِ وأسرتك»، إلى أنه يجب الاعتناء بالطفل منذ فترة الحمل وحتى بعد الولادة، مع الأخذ في الاعتبار، العديد من الأسئلة كما يلي:

متى تعد نزلات البرد لدى الطفل خطيرة ؟

- عدم قدرة الطفل على الشرب أو الرضاعة.

- انخفاض مستوى الوعي.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- صعوبة أو ضيق في التنفس.

- استمرار السعال أكثر من أسبوعين.

- شفط الصدر للداخل أثناء الشهيق.

متى يعتبر الإسهال لدى الطفل حالة خطيرة؟

- عدم قدرة الطفل على الشرب أو الرضاعة.

- حدوث تشنجات.

- انخفاض مستوى الوعي لدى الطفل .

- القيء المستمر.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ظهور دم في البراز.

متى تبدأ الأم التغذية التكميلية للطفل؟

يمكن تقديم الأغذية التكميلية للطفل بداية من الشهر السابع، مع استمرار الرضاعة الطبيعية، كما يجب التدرج في تقديم الأغذية للطفل، كما في الأمثلة التالية:

6 - 8 شهور

- يُقَدم للطفل عصير فواكه طبيعي مخفف بقليل من الماء.

- خضراوات مسلوقة ومخفوقة وتقدم بالملعقة.

- إضافة الأرز المطبوخ جيدًا إلى شوربة الخضار.

- إضافة اللبن (الزبادي) وصفار البيض المطهي إلى غذاء الطفل.

9 - 12 شهرا

- إضافة قطع من صدور الدجاج أو الأسماك أو قطع اللحم البقري المطهية جيداً إلى وجبة الخضراوات.

- إضافة كبدة الفراخ المسلوقة إلى طعام الطفل.

- يُراعى إضافة كمية صغيرة من الدهون (الزبدة – الزيت) لإمداد الطفل بالطاقة اللازمة.

- يجب تعويد الطفل على أطعمة الأسرة تدريجيًا.

من 12-24 شهرا

يُعطى الطفل 5 وجبات تكميلية بالإضافة للرضاعة الطبيعية، بحسب رغبته.