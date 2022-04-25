إطلاق التيار الكهربائي بـ26 مدرسة مجتمعية في سيدي براني بمطروح

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنشاء بعض المدارس الجديدة وإحلال وتجديد مدارس أخرى في ظل التوسعات التى يجري تنفيذها على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، لاستيعاب زيادة أعداد الطلاب سنويًا بمختلف المناطق السكنية والقرى، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بمطروح وهيئة الأبنية التعليمية، للتجهيز العام الدراسي المقبل في الإدارات والقطاعات التعليمية.

إحلال وتجديد مدرسة النور

وناقش محافظ مرسى مطروح، اليوم الاثنين، جهود الإسراع في إحلال وتجديد مدرسة النور بقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية ومحمد الحوفي مدير عام الأملاك بمحافظة مطروح.

ووجَّه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات مع إصدار قرار تخصيص لمساحة الأرض المقررة لإقامة المدرسة الجديدة عليها كمدرسة تعليم أساسسي، بعدد 11 فصلاً، مع تذليل جميع العقبات، لافتًا إلى إدراج قرية الزيات ضمن تطوير قرى مبادرة «حياة كريمة» المرحلة المقبلة.

بدء الإنشاءات التعليمية في مطروح

وقال محافظ مطروح إنه سيتم البدء في الإنشاءات عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الحالي، والانتهاء من المباني الجديدة قبل بدء الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي المقبل مع إلحاق الطلاب بأقرب مدرسة.

توصيل الكهرباء لـ26 مدرسة بمطروح

وأكد المحافظ على أهمية الوقوف على استيعاب الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة، كما جرى مناقشة توصيل التيار الكهربي لعدد 26 مدرسة مجتمعية بمدينة سيدي براني المقام كل منها على كونتنر، وذلك لتشغيل الأجهزة والشاشات الذكية مع جهود الارتقاء بتعليم الطلاب بتلك المدارس داخل التجمعات الصحراوية البعيدة، موجهًا لشركة الكهرباء ومركز ومدينة براني والتربية والتعليم لتيسير توريد المهام اللازمة وإزالة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».