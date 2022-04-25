ثقافة البداري تنظم احتفالية فنية بطابع رمضاني بحضور مسؤولين وأدباء

تتوالي فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

احتفالية ثقافية كبرى ضمن فاعليات ليالى رمضان

وشهد قصر ثقافة البدارى برئاسة محمد أبورحمه إحتفالية ثقافية فنية كبرى بالتعاون مع حزب الشعب الجمهورى امانة البدارى ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس ماهر عطيه هاشم امين التنظيم بالحزب بأسيوط واللواء فريد الشويخ عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة و مظهر نصار و مصطفى عليوه الامناء المساعدين بأمانة البدارى وربيع مكى عبدالعال مدير عام ادارة البدارى التعليمية والفنان طلعت خير الدين ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين وفناني ومثقفي البداري.

السلام الوطني وآيات الذكر الحكيم في بداية الاحتفال

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني أعقبها آيات من الذكر الحكيم للشيخ على المصرى وقدم الاحتفالية الشاعر أحمد شافع رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة البداري.

ورحب محمد أبورحمه بالحضور، مؤكداً أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات وبالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى مع التطلع إلى خلق روح الثقافة في كافة ربوع المدينة بينما عبر ماهر عطيه - خلال كلمته - عن سعادته البالغة للتعاون المثمر مع قصر ثقافة البدارى مشيدا بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مقدما شهادة تكريم لاسرة العاملين بقصر ثقافة البدارى قائلاً إنه منارة الثقافة بمركز ومدينة البداري.

أمسية شعرية وإطلالة رمضانية

وأقيمت أمسية شعرية ذات طابع رمضاني، شارك فيها نخبة من أدباء البداري وعلى رأسهم الشاعر صبره سالم صبره و الشاعر أحمد شافع والشاعر سعد إبراهيم عبدالله، بجانب تقديم بعض الفقرات الفنية للموهوبين شاركت بها الموهبة ندى مدحت وفقرات للانشاد الدينى لكل من الشيخ على المصرى والشيخ محمد رفعت، واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم مجموعة من المواهب ومجموعة من حفظة القرآن الكريم