هل كحك العيد يسبب أضرارا لـ صحة الإنسان؟.. «القومي للبحوث» يوضح

كشف الدكتور عاصم أنور أبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، أضرار تناول كحك العيد، على الرغم من الفوائد العديدة له.

وأوضح أن الإفراط في استهلاكه، سيؤدي إلى مشكلات صحية لا حصر لها، أولها الإصابة بالبدانة، إذ تحتوي الكحكة الواحدة على نحو 35% دهون، و35% نشويات، و30% سكريات، وتمد الكحكة الواحدة للإنسان بنحو 400 سعر حراري، والغريبة على 120 سعر حراري، والبيتي فور على 90 سعر حراري، بينما يحتاج الإنسان يوميا إلى 1600- 2000 سعر حراري، من جميع الوجبات الغذائية.

تقرير المركز القومي للبحوث

أضاف الأستاذ بالمركز القومي للبحوث في تقرير صادر عن المركز، أن السكريات الناتجة عن أكل الحلويات وكحك العيد، تتحول عادة فى جسم الإنسان إلى دهون، يتم تخزينها في الجسم، ليصبح خطرا يهدد صحة الجسم، إذ يساهم في البدانة، وما يترتب عليه من قلة المجهود البدني، وزيادة العبء على أعضاء الجسم، ولا سيما القلب والرئتين والكليتين.

نصائح لتناول كحك العيد

وشدد عاصم، على المواطنين، بضرورة الاعتدال في تناول الكحك، قائلا: «يكفي تناول كحكة واحدة أو 2 على الأكثر يوميا، وعلى فترات متباعدة، وفي حالة الرغبة في المزيد، فيمكن تناول البسكويت، وهو أقل ضررا لما يحتويه من نسبة معتدلة من الدهون، وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية من الكحك والغريبة، ولا يصيب الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية مناسبة».

وتابع: أنه يجب تناول بعض المشروبات المفيدة بصورة منتظمة خلال أيام العيد، مثل الحلبة، لمحتواها من مادة الجلاكتوفتان، التي تخفض مستوى السكر والكوليسترول فى الدم، بجانب تناول مشروب القرفة، إذ يعمل على هضم المواد الغذائية الدسمة، التي تدخل فى إعداد الكحك، مع الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات، لتقليل امتصاص الدهون لأحتوائها على الآلياف التي تعمل على مساعدة المعدة على الهضم.