البحوث الفلكية: الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر 2022

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنّه طبقا للحسابات الفلكية للمعهد، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من رمضان 1443هـ الموافق 30/4/2022م «يوم الرؤية».

موعد عيد الفطر 2022

وأوضح رئيس المعهد في بيان عنه، أنّه يلاحظ أنّ الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وفي جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر «في طور الهلال القديم» قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بـ15 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة).

الأحد متمم لشهر رمضان

وتابع رئيس المعهد، أنّ العواصم والمدن العربية والإسلامية، يغرب فيها القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية، بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة)، ليكون يوم الأحد 1/5/2022م هو المتمم لشهر رمضان 1443هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443هـ فلكيا يوم الإثنين 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).