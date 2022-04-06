عرض المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر علي الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجته طعنا بسبب خلافات أسرية علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

وتحفظت النيابة العامة، على السلاح المستخدم في الواقعة وأمرت بإرساله إلى الطب الشرعي وكتابة تقرير فني عن السلاح، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليها تمهيدا لاستكمال التحقيقات وإحالة المتهم بـ قتل زوجته للجنايات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم، وبالانتقال تم تحديد مصدر الرائحة، وتبين أن الشقة لرجل وزوجته من محافظة أسيوط، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة المنزل وتدعي «سيدة سيد فرغلي»، في العقد الثالث من العمر بغرفة نومها في حاله تعفن رمي وتحلل كامل للجثة.

بالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وباستدعاء زوجها قرر أنه سافر إلى الصعيد وترك زوجته التي رفضت الذهاب معه بسبب مرضها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

الطب الشرعي: 8 طعنات في منطقتي الصدر والبطن

وفجر تقرير الطب الشرعي الخاص بالوفاة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين مقتل الضحية بـ 8 طعنات في منطقتي الصدر والبطن.

وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب تعاطيه للمخدرات وتشاجره الدائم مع زوجته نتيجة مطالبتها له بالإقلاع عن تعاطي المخدرات والبحث عن عمل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.