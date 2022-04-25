جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأطفال السوريين وأمهم ضحايا الزورق «فيديو»

شيَّع العشرات من السوريين واللبنانين، اليوم، جثامين لثلاثة أشقاء من الأطفال، لاقوا مصرعهم خلال حادث غرق الزورق قبالة سواحل مدينة طرابلس، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثلاثة أطفال سوريين لاقوا مصرعهم في حادث غرق الزورق على قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية أمس الأول، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بشكل غيرشرعي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية سورية.

لقطات من تشييع الطفلة تالا حموي ووالدتها سارة طالب pic.twitter.com/8ohjleimAQ — Legal Agenda (@Legal_Agenda) April 25, 2022

غرق 3 أشقاء سوريين

ولاقى الخبر حالة من الحزن وخاصة أن الأطفال الثلاثة في أعمار صغيرة، فضلاً عن موت والدتهم، وقالت وسائل إعلام سورية محلية إن الأطفال الثلاثة هم ماسة ومحمد وجاد سبسبي، غرقوا هم ووالدتهم خلال هروبهم على زورق كان يحمل 60 مهاجراً.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة للأطفال الثلاثة، مؤكدين أن والداتهم ريهام دواليبي صاحبة الـ 25 عاماً لقت هي الأخرى مصرعها.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، أن زورق تعرض للغرق يوم السبت الماضي، قبالة سواحل مدينة طرابلس وكان على متنه 60 مهاجراً، متوجهاً إلى السواحل الإيطالية.

الجيش اللبناني ينقذ 45 شخصاً

وتمكنت قوات تابعة للجيش اللبناني من إنقاذ 45 شخصاً، فيما انتشلت 8 جثث، كما قامت بإغلاق ميناء طرابلس أمام حركة المارة، وسمحت فقط لسيارات الاسعاف بالدخول والخروج ونقل المصابين وجثامين الموتي إلى المسشفي الحكومي بطرابلس.

كما أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الحداد في البلاد اليوم، وأعطى أوامره إلى الحكومة بتنكيش الإعلام ، كما وجه تعليمات إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون اللبنانية بإعادة انتاج برامج تتناسب مع حالة الحداد في البلاد.

إطلاق نار كثيف في #طرابلس خلال تشييع ضحايا غرق زورق المهاجرين

(فيديو متداول) pic.twitter.com/RHhJOOpFIa — سما برس (@SamapressO) April 25, 2022

في الوقت نفسه، أعلن الجيش اللبناني، استمرار أعمال البحث والانقاذ منذ وقوع الحادث من يومين وحتى الآن، وقال الدكتورجوزيف الحلو، مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية إن الفرق الطبية التابعة للوزارة، تنسق حالياً إجراءات الإغاثة مع الجيش والصليب الأحمر في مرفأ طرابلس.

وأضاف « الحلو» أنه تمت المعالجة الفورية لعدد 36 شخصاً، ممن كانوا على الزورق الغارق وتم انقاذهم، كما تم نقل 8 جرحى إلى المستشفيات وعلاجهم قبل مغادرتهم فجر اليوم التالي.