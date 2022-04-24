عاجل.. الجيش اللبناني ينتشل 8 جثث من ركاب الزورق الغارق في مياه طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، منذ قليل، بأنّ الجيش اللبناني عثر على 8 جثث في البحر المتوسط قبالة ساحل طرابلس، إثر غرق قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرًا، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

كانت السلطات اللبنانية، أعلنت في وقت سابق نجاحها من انتشال الجيش اللبناني جثة طفلة، وإنقاذ 45 من ركاب قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرًا، غرق السبت قبالة سواحل شمال لبنان.

إنقاذ 45 شخصا من الغرق

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ 45 شخصًا أنقذوا من المركب الغارق كما تم انتشال جثة طفلة حتى الآن، منذ غرق قاربهم قبالة مدينة طرابلس اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ عمليات البحث عن باقي الركاب ما زالت جارية حتى الآن، وخصوصًا أنّ المركب كان يحمل على متنه 60 راكبًا.

كان الصليب الأحمر اللبناني أعلن أن زورقاً غرق في ميناء طرابلس اللبناني، وكان يحمل على متنه نحو 60 شخصًا، لافتًا إلى أنّ سيارات الإسعاف لا زالت تتابع عمليات الانقاذ منذ أمس.

إرسال 10 سيارات إسعاف

وذكر الصليب الأحمر، في وقت سابق، أنّه أرسل 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس، موضحًا أن الجيش اللبناني يتولى محاولة إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في ميناء مدينة طرابلس، كما أنه أغلق الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف.