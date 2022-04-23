وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 شخصا في حادث غرق زورق قبالة سواحل طرابلس

أعلن وزير النقل اللبناني، قبل قليل، وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 شخصا في حادث غرق زورق قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إنقاذ عدد من المهاجرين السوريين على متن القارب الغارق

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، بأنّ الجيش اللبناني تمكن من إنقاذ 45 مهاجراً سورياً كانوا على متن القارب الذي غرق وكان يستقله 60 شخصاً، كما تم العثور على جثة طفلة خلال عمليات إنقاذ مركب لمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، وأشارت شبكة سكاي نيوز عربية إلى أنّ 14 شخصا في عداد المفقودين من جراء غرق مركب لمهاجرين قبالة طرابلس.

رئيس االوزراء اللبناني يتابع غرق القارب

وقالت الحكومة اللبنانية، في بيان أصدرته عقب وقوع الحادث، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يتابع غرق قارب يقل ركابا غادر بشكل غير قانوني من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.