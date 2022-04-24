لبنان يعلن الحداد غدا على ضحايا الزورق الغارق في مياه طرابلس

أصدرت رئاسة الوزراء اللبنانية، بيانًا رسميًا، منذ قليل، عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه حدادًا رسميًا يوم غد الاثنين، على ضحايا الزورق الذي غرق الليلة الماضية، وكان يحمل على متنه 60 مهاجرًا قرب سواحل مدينة طرابلس اللبنانية.

وقالت الحكومة في بيانها إن مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، يعلن الحداد الرسمي غدًا الاثنين، على ضحايا الزورق الذي غرق مساء أمس قبالة طرابلس وكان يحمل على متنه 60 مهاجرًا.

تنكيس الأعلام في لبنان

وأضاف البيان أن لبنان سوف ينكس الأعلام المرفوعة على المؤسسات الرسمية للدولة، كذلك جرى توجيه محطات الإذاعة والتليفزيون بتعديل البرامج المختلفة حتى تتناسب مع المناسبة الأليمة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وطلب منه سرعة التوجه إلى طرابلس، وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.

كما كلف «ميقاتي» الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بأن يكون إلى جانب أهالي الضحايا، وتقديم كل العون والمساعدات الممكنة لهم.

إنقاذ 45 مهاجرًا من أصل 60 على متن الزورق الغارق

وشهد لبنان، مساء أمس، حادث غرق زورق كان على متنه 60 مهاجرًا قرب سواحل مدينة طرابلس، وتمكنت السلطات اللبنانية بمساعدة عناصر من الجيش اللبناني من إنقاذ 45 راكبًا، وتوالت عمليات الإنقاذ حتى اليوم، وتمكنت القوات من انتشال 8 جثث بالإضافة إلى جثة طفلة كانت قد انتشلتها أمس.

استمرار عمليات البحث

وقام الجيش اللبناني بغلق ميناء طرابلس، ومواصلة عملية البحث عن ضحايا الزورق الغارق، ولم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج من الميناء سوى لرجال الإنقاذ وكذلك سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر اللبناني.