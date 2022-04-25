ضبط أم ألقت طفلها أمام مسجد بأبو النمرس بمساعدة عشيقها.. رفض والده إثبات نسبه

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على ربة منزل، لاتهامهما بالتخلص من طفلها حديث الولادة، بإلقائه أمام مسجد بأبو النمرس عقب ولادته من علاقة سفاح، والاشتراك مع عشيقها تاجر الذي رفض إثبات نسب الطفل له.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على طفل حديث الولادة أمام مسجد بالعقار الذي يقيم به، بإجراء التحريات تبين للمقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس، إلى أن الطفل حديث الولادة، كانت توجد أسورة حول يده مدون عليها أنه جرى ولادته بمستشفى قصر العيني.

كيف تخلصت السيدة من الطفل؟

وبتكثيف التحريات بإشراف العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن ربة منزل ولدت الطفل بالمستشفى، وعقب مغادرتها تخلصت منه بوضعه أمام المسجد، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، لإنجابها الطفل سفاحا، ورفض والد الطفل إثبات نسبه له.

وتبين أن والد الطفل تاجر أدوات صحية، جرى القبض عليه، كما ضبط شقيقة المتهمة لمساعدتها في التخلص من الطفل، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأحيل المتهمين إلى النيابة، التي قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.