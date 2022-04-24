محافظ الجيزة يهنئ مطرانية شمال بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مطرانية شمال الجيزة صباح اليوم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد كان في استقباله نيافة الأنباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها.

زيادة أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن

أكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

أخلص التهاني

بعث محافظ الجيزة التهنئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء متمنين لجميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد.

المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد

ومن جانبه تقدم الأنباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مهنئآ الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد، متمنيآ أن تعم المحبة والرخاء على مصر.

قيادات محافظة الجيزة تشارك التهاني

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، ومديرى المديريات ورئيس هيئة النظافة والتجميل.