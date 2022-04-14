«تويتر» يناقش اليوم عرض شراء «إيلون ماسك» جميع أسهم المنصة

نشر موقع «العربية» في خبر عاجل منذ قليل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس إدارة «تويتر» أعلن اجتماعه اليوم لبحث عرض شراء كامل أسهم منصة تويتر المقدم من «إيلون ماسك».

CNBC: مجلس إدارة تويتر سيجتمع اليوم لبحث عرض شراء إيلون ماسك كامل أسهم المنصة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 14, 2022

وكانت قد أوضحت مصادر مطلعة بشركة تويتر للتواصل الاجتماعي، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء رويترز، أن أنباء تولي «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، عضوية مجلس إدارة شركة «تويتر»، أثارت حالة من الذعر بين موظفي الشركة، بخاصة فيما يتعلق بمستقبل وقدرة الشركة على إدارة المحتوى الإلكتروني.

وحصل «إيلون ماسك» في أسبوع ماضٍ، على عدد كبير من الأسهم، ليصبح أكبر مساهم في الشركة المالكة لمنصة «تويتر»، وبدأ المحافظون السياسيون في نشر دعوات لرفع الحظر على تغريدات الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعد حظر «ترامب» من التواجد على منصتي «فيسبوك» و«تويتر» بعد أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في الكابيتول بسبب مخاوف من التحريض على العنف.