رانيا محمود ياسين تهنئ محمد رياض بعيد ميلاده: «كل سنة وانت منور حياتنا»

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على تهنئة زوجها الفنان محمد رياض بعيد ميلاده، إذ نشرت صورتين تجمعها به عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رانيا محمود ياسين تهنئ محمد رياض بعيد ميلاده

وعلقت رانيا ياسين على الصور قائلة: «حبيبي روح قلبي وعمري اللي فات واللي جاي إن شاء الله كل سنه وأنت بصحة وعافية وبركة ودايمًا فرحان وسعيد وناجح ومنور حياتي أنا وأولادنا حبيبي سنه سعيدة عليك ياروح قلبي».

يذكر أن الفنان محمد رياض يشارك في دراما رمضان هذا العام من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، إذ يجسد دور العميد يسري ضمن أحداث العمل.

محمد ريا يتحدث عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3

وكان الفنان محمد رياض أعرب عن سعادته الشديدة بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة قناة الأولى، كما أشار أن «الاختيار» مسلسل مهم جدًا إذ أنه يجسد فترة مهمة في تاريخ مصر، كما أنه يساعد في نقل كواليس تلك الفترة إلى المشاهدين، وتطلعهم على التضحيات الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي كانت تسود البلاد في ذلك الوقت.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يقوم ببطولة مسلسل الاختيار 3 عدد كبير النجوم منهم: الفنان ياسر جلال، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وصبري فواز، وخالد الصاوي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبد الغني، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى.