تفاصيل مصرع 5 من أسرة واحدة جاؤوا من البحيرة لحضور عزاء بسوهاج

«جاؤوا من محافظة البحيرة لحضور عزاء ابن عمهم في سوهاج، فكانوا على موعد مع الموت»، هكذا تحدث عدد من أهالي «نجع الشمندي»، التابع لقرية «أولاد نصير»، بدائرة مركز سوهاج، عن مأساة أسرة من 5 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعاً في حادث تصادم على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي.

جاؤوا من البحيرة لتأدية وجب العزاء

وقال «محمد محمود»، أحد أبناء عمومة المتوفين، إنهم جاؤوا من البحيرة لتأدية وجب العزاء في ابن عمهم الذي توفى عقب عودته من مباراة كرة قدم قد كان مشاركاً فيها، بصحبة أبناء عمومته، حيث شعر بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مما تسبب في حدوث صدمة لأفراد العائلة، بسبب رحيله المفاجئ.

وأشار «علي محمود»، يقيم في «نجع الشمندي»، إلى أنه «عندما سمعنا خبر وفاتهم، حدثت لنا صدمة كبيرة ومريرة، خاصةً وأنهم جميعهم من أسرة واحدة»، وأضاف أنهم «جاؤوا لتقديم واجب العزاء، فماتوا جميعهم، الأمر أصبح مفجع لنا ولأبناء القرى المجاورة».

مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث

وشيّع المئات من أهالي قرى سوهاج، صباح أمس الأحد، 5 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، شرق سوهاج، وسط حالة من البكاء والصراخ، فيما خيمت الصدمة على غالبية الأهالي.

وشهد الطريق الصحراوي، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع سائق وشقيقه ونجليه وزوجته، كما تسبب الحادث في إصابة 2 آخرين، تم نقلهم للمستشفى.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المتوفين والمصابين.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة «سوزوكي - تمناية»، قيادة «أحمد ف. ع. ع.»، 45 سنة، سائق، يقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة نقل بمقطورة، قيادة «هاني ع. م. ع.»، 43 سنة، سائق، يقيم بمحافظة أسيوط.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى «أحمد ف. ع.»، وشقيقه «فتحي ف. ع.»، 55 سنة، عامل، و«زوبة م. ع. أ.»، 40 سنة، ربة منزل، زوجة الأول، و«فؤاد أ.»، 23 سنة، عامل، و«كريم أ.»، 21 سنة، نجلي الأول، حيث لقوا مصرعهم جميعاً في موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود م. ع. أ.»، 30 سنة، عامل، شقيق الثالثة، و«شيماء أ. ف.»، 18 سنة، طالبة، ابنة الأول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأفاد قائد السيارة الثانية والمصابان بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.