«صحة سوهاج»: نشر فرق طبية في أماكن التجمعات خلال عيد القيامة وشم النسيم

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تكليف عدد من الفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعي، لتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وخدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك تطعيم المواطنين المستحقين للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أثناء الاحتفال بالأعياد بمحافظة سوهاج، وذلك في عدد من الكنائس، ومنها كنيسة ماري جرجس بسوهاج ومطرانية أخميم وساقلته والكنيسة الأنجيلية وعدد من الحدائق والمتنزهات بالمحافظة.

احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وطارق الفقي محافظ سوهاج.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هناك فريقين تواصل مجتمعي و4 فرق طبية متحركة وكذلك 16 سيارة إسعاف تمركز ميداني من إجمالي 104 سيارات إسعاف تعمل على مدار 24 ساعة بجميع مراكز المحافظة، بجانب رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف والمستشفيات بالمحافظة.

تقديم الخدمات الصحية بشكل مكثف

وأكدت الدكتورة كريمة حامد أن محافظة سوهاج تشهد منذ الأمس انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعي والفرق الطبية لتقديم الخدمات الصحية والتثقيفية بشكل مكثف خلال احتفالات الأخوة الأقباط، منوهة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.