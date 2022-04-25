كيف تقي طفلك من النزلات المعوية؟.. طبيب يقدم نصائح للأمهات

يقول الدكتور إيهاب بطرس، أخصائي طب الأطفال، إنّ هناك مجموعة من النصائح التي يجب على الأمهات الالتزام بها لتجنب الأطفال النزلات المعوية المنتشرة، خلال الأيام الحالية، بسبب تناول الأطفال مجموعة من الأطعمة أو المشروبات التي تكون غير جيدة أو تم تحضيرها بصورة غير صحية أو كونها ملوثة، ما تسبب الإصابة بمجموعة من الأعراض تعرف بالنزلات المعوية التي تستمر لعدة أيام عند إصابة الأطفال بها.

أعراض النزلات المعوية عند الأطفال

وأضاف «بطرس» في تصريحات لـ«الوطن» أن من أبزر أعراض الإصابة بالنزلات المعوية لدى الأطفال، تشمل أعراض التهاب الأمعاء الحمى والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن، وعادةً هذه الأعراض ما تختفي وتزول بعد الإصابة بعدة أيام.

نصائح لتجنب حدوث النزلات المعوية

وتابع أخصائي الأطفال، أن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب على الأمهات الالتزام بها لتجنب إصابة الأطفال بالنزلات المعوية، وتتمثل هذه النصائح في:

- النظافة الشخصية

تعد واحدة من أهم العوامل الرئيسية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالعدوى بالنزلات المعوية، حيث النظافة الشخصية مهمة وخاصة لدى الأطفال صغار السن الذين يكونون بمثابة عرضة لعدة ملوثات مختلفة، فيجب على الأمهات القيام بغسل اليدين دائمًا بالماء والصابون، وغسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام أو المشروبات، بحسب «بطرس».

الاهتمام بتحضير الطعام جيدا

وتابع «بطرس» أنه من ضمن النصائح التي يجب توافرها لدى الأمهات لتجنب حدوث النزلات المعوية للأطفال، هي الاهتمام بنظافة الطعام والمشروبات بصورة جيدة، فيجب غسل الأواني جيدًا، وغسل الأطعمة أيضًا، وطبخ الطعام في درجات حرارة مناسبة، والاحتفاظ بالأطعمة منفصلة دون خلطها قبل الطهي حتى لا تنقل أي أمراض أخرى للأطفال، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الأطعمة من الشارع نهائيًا.