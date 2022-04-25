جيهان خليل عن مشهد قتلها في العائدون: «فضلنا نعيط بعده»

تصدرت الفنانة جيهان خليل، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في مسلسل «العائدون» بدور رزان، وهي امرأة تعيش في مدينة داعشية بعيدة عن ابنها الرضيع وزوجها، وعندما حاولت السفر لهما تم قتلها على يد قائد تنظيم داعش.

جيهان خليل تتحدث عن مشهد قتلها

وعن كواليس مشهد قتلها في مسلسل العائدون، قالت جيهان: «كان من أكتر المشاهد اللي فيها مشاعر عميقة وحقيقية أوي، مشهد المواجهة كان مش طبيعي وكان من أكتر المشاهد اللي فيها صدق ووجع ومشاعر حقيقية».

وتابعت خلال تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا فاكرة جدا مشهد القتل فضلت أنا ورشا بلال نعيط حتى بعد انتهائنا من المشهد مكنش سهل خالص، بصراحة كمان الجو كان مهيأ جدا كنا بنصور في مكان أثري قديم جوا سرداب، وكان فيه عدد قليل جدا من الكرو، والإضاءة كانت بسيطة فالموضوع كان بالنسبة لي إنساني أوي».

جيهان خليل: كنت متعاطفة جدًا مع شخصية رزان

وعن تفاصيل شخصيتها في المسلسل، قالت جيهان خليل: «بقدم قصة أم مشافتش ابنها من وقت ما اتولد وبتحاول تشوفه ودخلت في دايرة من السياسة والإرهاب وهي مالهاش في كل ده».

وأضافت: «كنت متعاطفة جدا مع الشخصية لأنها كانت ست موجوعة بتحاول توصل لابنها وكان فيه حالة إنسانية صادقة وكل حاجة مهيأة لينا عشان ندخل في جو الشخصيات ونعملها، والإخراج والكتابة كانت حلوة وساعدتنا أننا ناخد مساحتنا ونوصل بالشخصية للصدق ده».