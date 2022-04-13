مسلسل العائدون الحلقة 12.. سياف يقتل جيهان خليل

قرر الفنان السوري أحمد الأحمد، الذي يُجسد دور «سياف» الوالي الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، إعدام جيهان خليل، رميًا بالرصاص، أمام زوجته التي تُعتبر شقيقتها أيضًا، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12.

وضع جثمان جيهان خليل أعلى سيارة والتجول بها في شوارع البلدة

وطلب «سياف»، خلال مسلسل العائدون الحلقة 12، من «نزار» السوري جنيد زين الدين، وضع جثمانها أعلى سيارة والتجول بها في أنحاء البلدة المُتواجدين بها؛ لتكون عِبرة لكن خائن من وجهة نظرهم، والخروج عن سنة الله ورسوله، ودخلت شقيقتها في حالة انهيار شديد؛ حزنًا عليها.

جيهان خليل تُطالب شقيقتها بإعلان توبتها

وقبل مشهد القتل مباشرة، ظهرت أمينة خليل بصحبة شقيقتها في مسلسل العائدون الحلقة 12، وهما داخل الحبس، ودار بينهما حديث مطول، كان عنوانه العتاب والندم والتوبة.

وشنت شقيقة جيهان خليل، في مسلسل العائدون الحلقة 12، هجومًا حادًا عليها، مُعتبرة أنها خائنة وعدوة لله والرسول، وأنّ حبسها داخل سجون تنظيم داعش ثمنًا لخيانتها، إذ ارتكبت فجورًا وإثمًا كبيرًا، وأنّ سلوكهما دفع بهما إلى ما وراء القضبان.

جيهان خليل تدافع عن نفسها: عارفة أن مصيري الموت

ودافعت جيهان خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، عن نفسها أمام اتهامات شقيقتها، إذ ترى أنها لم ترتكب جريمة في حق نفسها، بينما تحاول الهرب من المنطقة بشأن لقاء زوجها وابنها اللذين حُرمت منهما، إذ ترى أنّ المنطقة بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بمثابة «جهنم الحمراء».

وترى جيهان خليل، في مسلسل العائدون الحلقة 12، أنّ تنظيم داعش لا يُمثل الإسلام، إذ أنّ الله سبحانه وتعالى رحيمًا وأمر بالرحمة، إذ قالت لشقيقتها: «أنا عارفة أن مصيري الموت»، وبعد ثوانٍ معدودة جرى قتلها بالرصاص.