يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 24 والقنوات الناقلة، وذلك بعد تصاعد الأحداث وفقدان التواصل مع علاء «ميدو عادل» وفشل الوصول إليه.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 24 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة 4.55.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل العائدون على dmc دراما

أما مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 24 عبر قناة dmc دراما، إذ يعرض في الساعة 12.45 بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الساعة 8 صباحًا، والإعادة الثانية في 1.30 ظهرًا.

وكان «كمال» في مسلسل العائدون الحلقة 23، قد قرر نقل سياف ورجاله إلى مكان آخر خارج حدود سوريا، خوفًا من تعرض المدينة إلى هجوم بعد فشل مخططاته السابقة، وكان علاء من ضمن الرجال الذين جرى نقلهم إلى مكان آمن من وجهة نظر كمال.