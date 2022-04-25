أمير كرارة ينتهي من تصوير مسلسل العائدون: إلى لقاء قريب

أعلن الفنان أمير كرارة، اليوم الاثنين، انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسل «العائدون»، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري 2022، حصريا على شاشة قنوات DMC، وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

أمير كرارة يوجه الشكر لفريق عمل العائدون

كما وجه أمير كرارة الشكر لفريق عمل المسلسل، وذلك من خلال صورة تجمعه بهم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «مع آخر يوم تصوير بشكر الأستاذ الكبير أحمد نادر جلال والأستاذ محمد السعدي ميديا هب، والأستاذ باهر دويدار ومدير التصوير هيثم حسني».

وتابع: «وشكرا لكن إخواتي النجوم اللي شاركوا في هذا العمل المهم المحترم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله العائدون».

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23

من ناحية أخرى، شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23، العديد من الأحداث أبرزها انتحار هند بعد مقتل نزار في الحلقة السابقة، ومواجهتها لسياف قبل موتها، بالإضافة إلى استمرار قيادات داعش في خطتهم الجديدة، ونقلهم عدد كبير من المجاهدين والمقاتلين خارج المدينة لتدريبهم على فنون القتال والإرهاب، وكان علاء من بين هؤلاء الشباب لذلك تم قطع تواصله مع المخابرات المصرية.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة مجموعة من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، هاني رمزي، محمد فراج، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.