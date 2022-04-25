لحظة ضرب وزير الطاقة اللبناني وليد فياض «فيديو»

تعرض وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لموقف محرج للغاية عندما اعتدى عليه مواطن، حيث كان الوزير يجلس في أحد المقاهي برفقة أصدقاء له، وإذ بالمواطن يتحدث معه ثم يقوم بدفعه دفعة قوية وسط ذهول جميع الحاضرين، وتمتم المعتدي ببعض الكلمات منها أن ما قام به رسالة من الشعب اللبناني له.

وتأتي الواقعة بينما يعاني لبنان من أزمة كهرباء حقيقية، خصوصًا من وقوع حادث مرفأ بيروت الذي أوقع مئات الوفيات والمصابين، إذ جاء الاعتداء، بحسب المنفد، بأنه وسلية للتعبير عن الشعب اللبناني الذي يعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

سبب الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض

واعتدى الشاب على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إذ دفعه دفعة قوية، ليتراجع الوزير للوراء وسط زهول من كانوا في المقهى، وحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فإن الوزير يبدو كما لو كان مخمورًا وقتها.

وأضافت «سي إن إن» أن الوزير حاول شرح موقفه بكلمات غير مفهومة لكن المواطن اللبناني توجه له وقبل أن يعتدي عليه قال له نصًا: «لدي رسالة من الشعب اللبناني وأرجو أن تفهمني. اليوم أوصل لك هذه الرسالة لتستفيق».

وبحسب «فيديو» الواقعة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي فإن الوزير اللبناني سقط وارتطم في الجدار جراء الاعتداء، في واقعة أثارت كثيرًا من ردود الأفعال في الشارع اللبناني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الطاقة اللبناني سبق وتعرض لاعتداء في شارع الحمراء

المفارقة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض وزير الطاقة في لبنان وليد فياض لاعتداء، إذ سبق وحدثت مشاحنة بينه وبين مواطنين عندما كان يتواجد بأحد مطاعم شارع الحمراء ببيروت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت حالة الغضب الشعبي لدى المواطنين اللبنانيين على مدار الأسابيع الماضية في ظل عدة أزمات بينها أزمة انقطاع الكهرباء، الأمر الذي جعل وزارة الطاقة واحدة من أصعب الحقائب الوزارية في لبنان في الوقت الحالي.