«مش أول مرة».. مواطن يستوقف وزير كهرباء لبنان ويضربه بأحد المقاهي (فيديو)

لم يتوقع وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني في أثناء تواجده برفقه أصدقاء له في أحدى المقاهي، أن يستوقفه أحد المواطنين، الذي تحدث معه في البداية، ليعتدي عليه بعد ذلك، إذ دفعه دفعة قوية جعلته يتراجع إلى الوراء مسافة طويلة وسط حالة من الذهول بين المتواجدين.

فيديو يوثق لحظة الاعتداء والغضب

وتداول عدد من رواد موقع التغريدات الشهير «تويتر» فيديو يوثق واقعة الضرب والغضب من قبل أحد المواطنين، نتيجة انقطاع الكهرباء يشكل مستمر في لبنان، التي وصلت زورتها منذ حادث تفجير مرفأ لبنان في عام 2019.

وظهر الشاب في البداية هادئاً ويقف أمامه وزير الطاقة، واضعاً يده على خده، وقال الشاب في مقطع الفيديو المتداول: «يا رب تفهمني، هذه رسالة من الشعب اللبناني كله اليوم طلب الشعب إيصال رسالته إليك»، ليدفعه دفعة قوية جعلت «فياض» يفقد توازنه ويتراجع إلى الخلف.

لم تكن المرة الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها «فياض» للهجوم من قبل مواطنين غاضبين، إذ سبق واستوقفه شبان وشابات من قبل في أثناء تواجده في مطعم بشارع الحمراء ببيروت، ووقعت مشادات بينهم.

ويرى عدد كبير من اللبنانيين أنَّ من يتولى منصب وزير الكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعد أمراً انتحارياً وخاصة في ظل تزايد الغضب من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

وتولى «فياض» منصب وزير الطاقة والمياه اللبناني في سبتمبر2021، وحصل «فياض» على عدد من الشهادات الدولية في مجال الهندسة منها شهادة عام 199 من مدرسة Ecole Polytechnique الفرنسية، وأخرى «دبلوم» هندسية في الفن والصناعات من Ecole Centrale في العام نفسه، كما حصل على شهادة بالهندسة المدنية والبيئية عام 1997 من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، إضافة لشهادة في الأدوات الإلكترونية عام 2000 من جامعة ماساشوستس.

ويشهد لبنان ظروفًا اقتصادية صعبة منذ انفجار مرفأ بيروت في 2019، وزادت حدتها مع الأزمة العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، التي خرج وأعلن بسببها نائب وزير الحكومة اللبنانية إفلاس مصرف لبنان المركزي، ليخرج بعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نافياً الأمر، معلناً أنّه تمّ اجتياز تصريحات نائبه من سياقها.