خلاف على الميراث وراء مصرع وإصابة 4 في العياط: «قعدة الأقارب قلبت دم»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق أحد أقاربهم الأعيرة النارية عليهم بسبب خلافات على الميراث بقرية «برويش»، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

وتلقت أجهزة الأمن بالعياط بلاغًا بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على أقاربه بقرية «برويش» التابعة لمركز شرطة العياط بسبب الخلافات على الميراث، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم وفر هاربًا، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

التحريات: المتهم أطلق الرصاص على الـ4

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة بقيادة المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم أطلق الرصاص تجاه المجني عليهم، وجميعهم أقارب، وأصاب الرصاص 4 من الموجودين، ولقي 2 منهم مصرعهما، لخطورة الإصابة، فيما أصيب الآخران ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمّ نقل الجثتين لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتجري أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة وأسبابها، فيما تستمع لأقوال المصابين وشهود العيان، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.