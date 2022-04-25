مصطفى قمر: أنا أهلاوي عاشق للاتحاد السكندري.. والخطيب أسطورة لا تتكرر

كشف المُطرب مصطفى قمر، عن انتمائه الكروي، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، الذي يُقدمه الإذاعي كريم خطاب، على إذاعة «نجوم إف أم»، إذ ذكر أنه يُشجع النادي الأهلي، ولكنه يعشق نادي الاتحاد السكندري، وعندما يلعب الفريقان في أي مباراة يشجع زعيم الثغر، موضحًا في الوقت ذاته أنه يلعب كرة قدم بشكل جيد، واللاعبون القدامى يعرفونه جيدًا أمثال جمال عبد الحميد.

مشاهدة المباريات مع مدير الأعمال

وأضاف «قمر»، أنه يُحب مشاهدة المباريات مع مدير أعماله، ويُشجع بالطبع منتخب مصر، كما أن نجله إياد مُحب بشكل كبير لكرة القدم، موضحًا أنه يُحب عصام الحضري وإكرامي الكبير، فضلًا عن أنه يرى محمود الخطيب أسطورة لا تتكرر، وكذلك محمد بركات وصفوت عبد الحليم، موضحًا أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي هو نمبر وان، إذ يظل مستواه ثابتًا طوال المباريات، كما أنه يُحب طريقة لعب منتخب البرازيل.

مارادونا أفضل لاعب في التاريخ

وعن اللاعب التاريخي من وجهه نظره، ذكر الفنان مصطفى قمر، أن الأرجنتيني مارادونا ليس له حل وبالنسبة له هو أحسن وأفضل لاعب بالعالم في التاريخ، كما يُفضل كريستيانو رونالدو عن ليونيل ميسي، إذ يرى أن ميسي ليس لديه هذا الشغف والغل في اللعب مثل كريستيانو، «أنا كنت هصبح لاعب كرة زمان، مدرب الاتحاد السكندري أعجب بي وتم تحديد موعد الاختبارات، وذهبت للاختبارات متأخرًا وللأسف لم أجريها، وبعد ذلك أبعدت الفكرة عن دماغي».