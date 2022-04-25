عاجل.. روسيا تتعهد بعدم التعرض لجنود بمصنع «آزوفستال» إذا ألقوا السلاح

أفادت قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن القوات الروسية تعهدت بعدم التعرض للجنود الموجودين بمصنع آزوفستال إذا ألقوا السلاح وأعلنوا استسلامهم.

روسيا تعلن انطلاق هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق هدنة إنسانية لإجلاء المدنيين الموجودين بمصنع «آزوفستال» ردًا على طلب أوكراني أكد وجود مدنيين هناك.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، في وقت سابق، أن القوات الروسية تستعد لاقتحام مجمع «آزوفستال» الصناعي، محذرة من المخاطر الإنسانية التي سيتعرض لها المدنيون هناك، مطالبة نظيرتها الروسية بهدنة إنسانية لإخراج هؤلاء المدنيين و عودة المسار التفاوضي مجددًا.