استهداف صاروخي أوكراني على منشآت نفطية داخل روسيا .. «فيديو»

لم تعد تسعى أوكرانيا لصد الهجمات الروسية على أراضيها فقط، بل امتد الأمر ليصل حد الهجوم والقصف بالداخل الروسي ذاته، في واقعة هي الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

القوات الأوكرانية تفجر منشآتين عسكريتين روسيتين

وتمكنت القوات الأوكرانية، فجر اليوم، من قصف منشآتين روسيتين لتخزين النفط، إحداها Transneft-Druzhba بمدينة بريانسك وهي المنطقة اللوجيستية التي تمد القوات الروسية المتواجدة في إقليم دونباس، وتبعد 150 كيلو مترا عن أوكرانيا و370 كيلو عن موسكو.

أوكرانيا تفجر أكبر خط أنابيب روسي

وبحسب مقطع الفيديو الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام، قامت القوات الأوكرانية عقب ذلك بربع ساعة، بقصف خط أنابيب دروزبا، والذي يعد أحد الطرق الرئيسية لضخ النفط إلى أوروبا ، في عملية قصف مزدوج، بدورها ستزيد من الغضب الروسي وتأزم الموقف الحالي.

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ومن جانبها، اعترفت وزارة الطواريء الروسية بوقوع ذلك الهجوم الأوكراني على المنشآت النفطية الروسية، فيما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن ذلك القصف جاء في الوقت الذي لم تتمكن فيه القوات الروسية من تحقيق تقدم ملحوظ في إقليم دونباس.

وكانت القوات الروسية المتواجدة في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، منحت الجنود المحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب فرصة لتسليم أسلحتهم، متعهدة بعدم التعرض لهم، وذلك قبل وقت قليل من وقوع الهجوم الذي يعد الثاني بعد آخر كان في مدينة بيلجوراد الروسية الحدودية، إلى جانب قصف مماثل على الطراد الروسي موسكفا والذي أدى إلى غرقه ومقتل جندي وفقدان 27 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسي.

ويتوقع أن يشتد الصراع الروسي الأوكراني في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الغضب الروسي الذي أشعلته القوات الأوكرانية، التي تتعرض للقصف والدمار من موسكو منذ ا يقرب من 3 أشهر.