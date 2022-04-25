تفاصيل حريق مصنع أخشاب بالجيزة.. خسائر بملايين والإجازة أنقذت حياة العمال

انفردت «الوطن» بالصور الأولى لتفاصيل احتراق مصنع للأخشاب بقرية المنيا مركز الصف في محافظة الجيزة.

وقال علي حسين، أحد شهود العيان ومن سكان محيط المصنع، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحريق بدأ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، والتهم جميع محتويات المصنع الممتد على ارتفاع طابقين ويتضمن كميات كبيرة من الأخشاب والمعدات، ويعمل به أكثر من 100 عامل.

وأضاف أحد شهود العيان أن المصنع اسمه «وود ماستر» وبه معدات وأجهزة تصل تكلفتها إلى 30 مليون جنيه، وتطايرت أجزاء من المصنع على المنازل المحيطة ولكن تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

النيران التهمت المصنع بالكامل

وأشارت مصادر في موقع الحادث إلى أن النيران التهمت المصنع بالكامل، ولا توجد أي خسائر بشرية نظرا لكون المصنع إجازة اليوم، مشيرة إلى أن الأسباب الأولية للحادث ناتجة عن ماس كهربائي.

4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بأكثر من 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وما زالت عمليات الإطفاء والتبريد مستمرة حتى الآن، فيما ستبدأ جهات التحقيق عملها للوقوف على أسباب الحادث وبحث إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.