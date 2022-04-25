دون خسائر.. الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في حديقة الأورمان

سيطر رجال الحماية المدنية منذ قليل، على حريق اندلع في حديقة الأورمان بالجيزة دون وقوع خسائر في الأرواح.

الدفع بـ3 عربات إطفاء

تلقت غرف عمليات الحماية المدنية إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق داخل حديقة الأورمان بالجيزة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق وتم الدفع بعدد 3 عربات إطفاء وكذا سيارات إسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

السيطرة على الحريق وإعادة النظام

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في مخلفات أشجار النخيل، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح وعادت عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديقة بشكل منتظم مرة أخرى.