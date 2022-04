حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الاثنين، في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية، وفقا لما نقتله وكالات أنباء روسية عن وزارة خدمات الطوارئ.

A video taken very close to the Oil Depot currently on Fire in the Western Russian city of Bryansk. pic.twitter.com/YiCfOht7xW