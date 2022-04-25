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حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية

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وكالات
03:59 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
حريق في منشأة لتخزين النفط في «بريانسك» الروسية

حريق في منشأة لتخزين النفط في «بريانسك» الروسية

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الاثنين، في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية، وفقا لما نقتله وكالات أنباء روسية عن وزارة خدمات الطوارئ.

وقالت وزارة «الطوارئ» الروسية في بيان، إلى إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

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بقلم وكالات