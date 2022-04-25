حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية
كتب:
وكالات
03:59 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
حريق في منشأة لتخزين النفط في «بريانسك» الروسية
اندلع حريق هائل، فجر اليوم الاثنين، في منشأة لتخزين النفط في مدينة «بريانسك» الروسية، وفقا لما نقتله وكالات أنباء روسية عن وزارة خدمات الطوارئ.
A video taken very close to the Oil Depot currently on Fire in the Western Russian city of Bryansk. pic.twitter.com/YiCfOht7xW— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022
وقالت وزارة «الطوارئ» الروسية في بيان، إلى إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.