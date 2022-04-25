نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالغربية.. لا خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، في إخماد حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية العتوة البحرية، ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية، والتهام محتويات الحظيرة بشكل كامل.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي في قرية العتوة البحرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين أن الحظيرة ملاصقة للمنزل، ووسط منطقة سكنية.

التحريات والمعاينة

وتبين من تحريات الرائد سمير بحيري، رئيس مباحث مركز شرطة قطور، وضابط مباحث المركز، أن النيران التهمت كل محتويات حظيرة المواشي، وكان بها 3 رؤوس ماشية أثناء اندلاع النيران، ما أسفر عن نفوقها، وعدم وجود إصابات بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة تحريات المباحث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.