عاجل.. نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار حاليا ليس جيدا

قال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنّ موسكو لا تعتقد أنّ وقف إطلاق النار في الوقت الحالي خيار جيد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

واشنطن تقدم المزيد من الدعم لكييف

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أنّها ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية وستعيد الوجود الدبلوماسي إلى أوكرانيا في عرض للدعم مع دخول الحرب مرحلة جديدة في بداية شهرها الثالث، التعهدات جاءت في الوقت الذي قام فيه وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن برحلة سرية إلى كييف، ستسعى إلى تعزيز الثقة في دفاعات أوكرانيا بينما تشن روسيا هجومها الجديد في جنوب البلاد وشرقها.

وعقب زيارة المسؤولين الأمريكيين بعد لقائهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين في عاصمة البلاد، قال بلينكين إنّ «روسيا تفشل» في تحقيق أهدافها الحربية، بينما أكد أوستن أنّ واشنطن تريد «رؤية روسيا ضعيفة»، عسكريًا حتى لا تتمكن من القيام بأشياء مثل غزو جارتها الديمقراطية في المستقبل.