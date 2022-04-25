خالد الصاوي: لجان الإخوان أشاعت وفاتي ووفاة ابني رغم عدم إنجابي

أبدي الفنان الكبير خالد الصاوي دهشته من انتشار «فيديوهات» تحمل عناوين مضللة باسمه عبر موقع «يوتيوب»، منها ما يؤكد نبأ وفاته بعد صراع مع المرض، وأخري تزعم تعرضه لإصابة خطيرة ألزمته الجلوس علي كرسي متحرك.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لاحظ انتشار هذه «الفيديوهات» منذ شهر مارس الماضي، وتحديداً وقت انشغاله بتصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، حيث يجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، مضيفاً أن لجان الإخوان هي من صنعت هذه المقاطع ونشرتها عبر موقع «يوتيوب».

وتابع: الأدهي أنهم زعموا وفاة ابني رغم عدم إنجابي لأبناء، ويبدو أن هذه المعلومة غير معروفة بالنسبة لهم، وبعيداً عن اللجان الإلكترونية للإخوان، فأنا أعي جيداً أن هناك من يسترزق بمثل هذه «الفيديوهات» لحصد مشاهدات مرتفعة، وذلك بوضع عناوين مضللة تدفع رواد موقع «يوتيوب» للدخول عليها.

خالد الصاوي: سعيد بردود الفعل عن دوري في «الاختيار 3»

وفي السياق ذاته، أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته البالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقاها عن تجسيده لشخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر ضمن أحداث «الاختيار 3»، مؤكداً أنه شعر بـ«خضة» بعد توالي الإشادات منذ انطلاق عرض أولي الحلقات، خاصة وأنه لم يكن «حلل لقمته» علي حسب وصفه.

أبطال «الاختيار 3»

ويشارك في بطولة «الاختيار 3» ياسر جلال، وأحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وصبري فواز، وإيمان العاصي، ومحمد رياض، ودنيا المصري، ونور محمود، وميرنا نور الدين، وخالد زكي، وعماد رشاد وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.